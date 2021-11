Caen extradiciones de EU hacia México

La caída en el número de personas extraditadas a México durante el actual Gobierno, en promedio cuatro por año, contra 10 con Peña y 18 con Calderón, consideró Samuel González, experto en seguridad y quien en los noventas encabezó la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada (UEDO) de la entonces PGR, se debe al cierre de la mayoría de las agregadurías de la Fiscalía General de la República (FGR) en Estados Unidos.

"Ese es el efecto de la reducción de los agentes mexicanos en los Estados Unidos cuando cerraron las delegaciones de la Fiscalía General de la República en prácticamente todo el territorio de la Unión Americana.

"Ese trabajo (de extradición) se logra, precisamente, porque tú tienes gente en tierra y se da el intercambio de información con las agencias estatales de Estados Unidos", señaló. La mayoría de las extradiciones solicitadas por México, explicó, son de personas que cometieron delitos graves del fuero común como homicidio, secuestro o violación, y son requeridas por las autoridades estatales. Las solicitudes, dijo, se tramitan por la vía legal y diplomática, pero, el personal de la FGR que estaba en las agregadurías era el encargado de darles seguimiento y realizar los contactos con las autoridades locales.

"Entonces, las agregadurías de la Fiscalía General que desaparecieron nadie ha suplido ese trabajo y por eso se cayó la extradición. Si tú no tienes en tierra a la gente que está buscando a las personas, pues no vas a poder lograr las extradiciones. "Desde mi punto de vista no tiene que ver con otro tema sobre México, lo que tiene que ver es que quitaste las oficinas que estaban en San Antonio, en los Ángeles, en El Paso, solamente dejaste una oficina en Washington pero, ¿quién es el que va a buscar y generar la cooperación entre la policía local y estatal y las policías locales y estatales de México?, cuestionó. En respuesta a una solicitud de información sobre el número de solicitudes de extradición formuladas por México y el resultado de éstas, la FGR señaló que la pandemia de Covid-19 provocó el año pasado retraso en la tramitación de los requerimientos.

"Es importante aclarar que en el año 2020 a nivel nacional los juzgados no operaron de manera regular derivado de la situación epidemiológica del Coronavirus 'Covid-19', así como a nivel internacional, los países establecieron las medidas que consideraron pertinentes, las cuales ocasionaron también dilación en el desahogo regular de los requerimientos formulados por México", indicó. El pasado 5 de octubre, previo al Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard indicó que uno de los temas que se pondría sobre la mesa era el de las extradiciones. "Que las extradiciones tengan la misma velocidad de aquí para allá que de allá para acá, que no es el caso ahorita", señaló.