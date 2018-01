Caen acciones de Facebook tras anuncio de cambio en sus contenidos

Zuckerberg dijo ayer que la compañía cambiaría el filtro de News Feed para priorizar lo que amigos y familiares comparten, al tiempo que reduce la cantidad de contenido no publicitario de los editores y las marcas.

Si se mantienen las caídas previas a la comercialización en acciones, Facebook podría perder cerca de 23 mil millones de dólares de su capitalización de mercado este viernes como resultado de la mudanza.



Pivotal Research Group dijo que su análisis de las tasas de consumo digital de Nielsen mostró que el uso ya estaba cayendo antes del anuncio de Zuckerberg, aunque desde niveles muy altos.



"Podemos especular que las inquietudes reflejadas en la publicación de Zuckerberg pueden haber estado impulsando estas caídas", escribió Brian Wieser de Pivotal en una nota.



La compañía ha sido criticada por los algoritmos que pueden haber priorizado las noticias engañosas y la información errónea en los feeds de las personas, lo que influyó en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como en el discurso político en muchos países.



Mientras que la publicidad de Facebook no se vería afectada por los cambios, el cambio probablemente signifique que el tiempo que las personas pasen en Facebook y algunas medidas de participación disminuirían en el corto plazo, dijo Facebook.



También puede tener un impacto en los principales proveedores de noticias y otros contenidos.



John Ridding, el director ejecutivo de Financial Times, advirtió el viernes que el dominio de los ingresos por publicidad en línea por parte de las plataformas de búsqueda y redes sociales estaba presionando a las empresas de medios.



"El FT acoge con beneplácito los movimientos para reconocer y apoyar noticias y análisis confiables y confiables. Pero una solución sostenible a los desafíos del nuevo ecosistema de información requiere medidas adicionales ", dijo.



"En particular, un modelo de suscripción viable en plataformas que permita a los editores construir una relación directa con los lectores y administrar los términos de acceso a su contenido".