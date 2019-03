Caen 7.5% ingresos públicos en enero

Cd. de México.- Durante el mes de enero los ingresos públicos totales sumaron 447 mil 959 millones de pesos, 7.5 por ciento menos que igual mes del año pasado, y 24 mil 400 millones de pesos por debajo del programa previsto, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su informe mensual detalla que esto fue ocasionado por una caída anual de 52.3 por ciento en los ingresos petroleros registrados en el mes, derivado de un retroceso de 7 por ciento en el precio del crudo mexicano de exportación y de 10 por ciento en la producción de petróleo.

Esta situación no fue compensada con el incremento de 3.1 por ciento en los ingresos no petroleros y en particular por la recaudación de impuestos que mostró un desempeño por debajo del esperado.

La recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) sumó 172 mil 13 millones de pesos, 1.4 por ciento mayor en términos reales respecto enero de 2018, pero 7 mil millones de pesos por debajo del programa establecido por la SHCP para dicho mes.

En tanto, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) Hacienda reportó ingresos por 90 mil 664 millones de pesos, una caída de 12.3 por ciento con relación a enero del año pasado, y 6 mil 662 millones inferior al programa.

Los ingresos por Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a importaciones y a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos aumentaron en enero 54.5, 20.8 y 29.2 por ciento, respectivamente.

Respecto al gasto público, el informe mensual reportó que el gasto total en enero fue por 506 mil 709 millones de pesos, uno por ciento menos que el primer mes de 2018.

Al interior destaca la reducción de 5.8 por ciento en el gasto de secretarías y de 55 por ciento en ramos autónomos, entre los que están el poder Legislativo, Judicial, Instituto Nacional Electoral, Inegi y Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una caída en los ingresos y menor ejercicio del gasto permitieron a la Administración actual reportar un déficit público de 42 mil 700 millones de pesos, por debajo del previsto de 70 mil 300 millones de pesos para enero.

Asimismo, reportaron un superávit primario (gastos menos ingresos sin considerar pago de deuda) por 15 mil 900 millones de pesos, que se compara con un déficit previsto de 600 millones de pesos.