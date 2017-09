Cae imagen de Estados Unidos con Donald Trump

La percepción de Estados Unidos desde el extranjero empeoró, según un estudio de Pew Research Center, que realizó encuestas en 37 países.

Sólo el 49 por ciento de los encuestados tiene una opinión positiva del país, contra el 64 por ciento que la tenía en 2015 con Barack Obama.



La opinión negativa aumentó del 26 por ciento al 39 por ciento. Solo en Rusia y Vietnam creció la visión positiva.



La encuesta del Pew, que entrevistó a más de 40 mil, revela que una media del 22 por ciento de los encuestados confía en que Trump hará lo correcto en materia de asuntos internacionales.



Obama se despidió de su mandato con una media del 64 por ciento de confianza. En algunos países europeos la caída en este ámbito es estrepitosa: en Alemania cayó del 86 por ciento al 11 por ciento; en Francia, del 84 por ciento al 14 por ciento; en Reino Unido, del 79 por ciento al 22 por ciento, y en España del 75 por ciento al 7 por ciento.



Esta valoración es muy similar a la que obtuvo el ex Presidente estadounidense, George W. Bush, al final de su gestión en 2008.



Aunque no en todos los países lo ven con malos ojos.



Rusia e Israel son los únicos Estados que confían más en el actual Mandatario estadounidense que en su predecesor, Barack Obama.



El nivel de confianza aumentó 42 puntos entre los rusos y 7 puntos entre los israelíes.



También son los dos únicos países donde más de la mitad de los ciudadanos creen que sus relaciones con Estados Unidos van a mejorar con Trump a la cabeza,



Los niveles de confianza obtenidos por Trump están influenciados por dos aspectos: sus decisiones políticas y su carácter.



Aunque la encuesta de Pew Research Center se realizó antes de que Estados Unidos se saliera del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París y cuando el veto migratorio parecía no tener salida, su plan de construir un muro en la frontera con México, la idea de prohibir el ingreso a Estados Unidos a ciertas naciones de mayoría musulmana y la retirada de acuerdos comerciales internacionales son rechazados por una media del 70 por ciento de los encuestados.



En cuanto al carácter, los participantes del estudio definieron a Trump como: arrogante (75 por ciento), intolerante (65 por ciento) y peligroso (62 por ciento).



La cuarta característica es positiva: un líder fuerte (55 por ciento).



Al menos la imagen desfavorable del Presidente estadounidense no ha teñido la imagen favorable que poseen los extranjeros de los estadounidenses: el 58 por ciento tiene una opinión positiva.



Turquía, Jordania y Líbano son los únicos países encuestados donde la mayoría de sus ciudadanos expresa una opinión desfavorable.





México, el mayor opositor





En la última década, los Presidentes estadounidenses han obtenido críticas mixtas o negativas en México.



Pero, con el 5 por ciento de aceptación, Trump registra la calificación de confianza más baja obtenida por un líder estadounidense desde que Pew Research Center realiza la encuesta en dicho país. La valoración es la más baja entre los 37 países encuestados.



La oposición a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México es -como era de esperarse- es especialmente fuerte en el país potencialmente marginado.



Más de nueve de cada diez mexicanos (94 por ciento) rechaza la idea.



Trump aseguró la semana pasada que se está evaluando que el muro esté revestido de paneles solares para que México "pague mucho menos".



El otro vecino, Canadá, tampoco está contento.



Es la primera vez desde que el Pew Research Center le pregunta a los canadienses sobre su opinión positiva sobre Estados Unidos, que la valoración cae por debajo del 50 por ciento.



Sólo el 43 por ciento de los canadienses tiene una percepción favorable.