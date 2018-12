Cae venta de piñatas en un 30 por ciento

"Muchas familias no tienen para comprarlas, la situación económica está complicada, tienen que comprar regalos, cena y otras cosas". Vilma Gutiérrez.

Los vendedores de piñatas en la zona centro reportaron durante esta navidad una disminución de hasta el 30 por ciento en ganancias, pese a que conservaron los precios del año pasado, el interés por estos artículos no fue el que esperaban.

Vilma Gutiérrez, quien desde hace más de una década administra un negocio sobre la calle San Luis y Lateral Norte explicó. "Lo que pasa que muchas familias no tienen para comprarlas, la situación económica está complicada, tienen que comprar regalos, cena y otras cosas, el año pasado estuvo muy bien pero ahora yo creo porque todo subió le dieron prioridad a otras cosas".

Los precios se fijaron entre los 50 a 220 pesos en figuras de Santa Clós, duendes, esferas, estrellas de diferentes picos y de flores navideñas.

El producto que no se vendió será ofertado en los próximos días en víspera de celebrar el año nuevo.

"Esperemos que en el transcurso de la próxima semana las personas lleguen a comprar, tenemos que hacer bien nuestro trabajo porque si las piñatas no se venden no se guardan, no se pueden ofrecer el próximo año".

Aunque también existen piñatas en forma de personajes de televisión y cine que rebasan los mil pesos, el comercio de Andrés Zárate es uno de los que ofertó esta clase de productos.

"Hicimos muchas de las que el año pasado nos pidieron, las personas que vienen buscan que este barato, no piensan en la calidad, en la mano de obra, en todo el proceso que hay detrás".

En su caso, la disminución llegó al 30 por ciento comparado a diciembre del 2017.

Nelly López, quien desde el pasado 18 de diciembre comenzó con la venta de piñatas sobre el Bulevar Ferrocarril Oriente, atribuyó la baja de ventas, a la pérdida de la tradición mexicana.

"Antes todos tenían una piñata en sus fiestas, ahora lo que más importa es tener alcohol, regalos, no tanto la convivencia, es algo que debe cambiar, las familias deberían retomar esto, es algo que nos pertenece".