Cae unidad a canaleta de desagüe

Valle Hermoso, Tam.- Un conductor de camioneta pick up, cayó en la canaleta para desaguar que recientemente se construyó en la brecha 122, desde la calle Juárez hasta el desagüe pluvial que se ubica en la carretera 82.

El conductor, quien no se identificó, dijo que no hay anuncios o señalamientos de las autoridades de la zanja o canaleta que ahí se ubica, por tal motivo muchas personas que aún no reaccionan a la nueva construcción, se caen en el lugar y causan daños a sus vehículos.