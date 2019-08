Cae Tottenham ante el Newcastle

El equipo de Mauricio Pochettino, subcampeón de Europa, empieza a distanciarse de la parte alta. Candidato a la pelea por el título antes de que echara a andar el torneo, los Spurs cuentan ya con un empate y un encuentro perdido. Solo un triunfo. Cinco puntos por el camino. Los que le distancian del líder.





No tuvo capacidad de reacción el conjunto londinense ante un rival que había perdido sus dos encuentros disputados. Le bastó a las Urracas con el gol del brasileño Joelinton a pase de Christian Atsu en el tramo final de la primera parte.



Fue el primer triunfo del Newcastle con Steve Bruce en el banquillo. El sustituto de Rafael Benítez en el club había sido sometido por el Arsenal y el Norwich. Esta vez supo jugar sus bazas y sumar sus primeros puntos.



La entrada del argentino Giovanni Lo Celso por Erik Lamela y de Christian Eriksen, que fue suplente, por Kyle Walker, no mejoraron el aspecto del Tottenham, que asedió la meta del eslovaco Martin Dubravka, que tuvo una brillante actuación.



Ya a la desesperada, Pochettino recurrió a Ben Davies parra ocupar el puesto de Danny Rose. Nada le salió bien a los Spurs que no pudieron evitar su primer revés del curso.