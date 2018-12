Cae tasa de deserción escolar del 24 al 22%. Es la más baja en más de 3 décadas

McAllen, TX. - La tasa de deserción de la escuela preparatoria ha disminuido del 24 por ciento el año pasado al 22 en 2017-18, la tasa más baja en más de tres décadas. A este ritmo, Texas no alcanzará la educación post secundaria universal por otras dos décadas y perderá más de 2.3 millones de estudiantes.

"Claramente, algunos distritos escolares están tomando medidas para mejorar su poder de retención escolar, y su inversión en programas de prevención de deserción escolar e iniciativas de preparación para la universidad está dando sus frutos", agregó el Dr. Robledo Montecel.

La Asociación de Investigación para el Desarrollo Intercultural publicó hallazgos detallados de su último estudio, que examina datos de series de tiempo. Los hallazgos clave muestran:

Texas no está graduando a uno de cada cinco estudiantes, lo que se traduce en la pérdida de 11 escolares por hora. La tasa de desgaste del estado es del 22 por ciento.

Las escuelas secundarias de Texas perdieron 94 mil 767 estudiantes en el ciclo 2017-18. A este ritmo, Texas no alcanzará la educación post secundaria universal por otras dos décadas, en 2038.

Los estudiantes negros y los estudiantes hispanos tienen aproximadamente dos veces más probabilidades de abandonar la escuela sin graduarse con un diploma que los estudiantes blancos.

En los últimos 33 años, las escuelas de Texas han perdido un total acumulado de más de 3.8 millones de estudiantes de la inscripción en la escuela preparatoria pública antes de la graduación.

MEJORANDO LA EDUCACION

Un total de 136 condados han mejorado las tasas de deserción desde el año pasado, entre estos se ubica el condado de Hidalgo; 85 condados tuvieron tasas de deserción más altas y 10 permanecieron iguales.

"Gran parte de nuestro liderazgo estatal ha demostrado estar dispuesto a descuidar a muchos de nuestros estudiantes y sus familias al debilitar el currículo y los requisitos de graduación y al retener fondos justos que pagarían a maestros y programas vitales", agregó el experto.

En su informe, College Bound and Determined, la organización muestra cómo un distrito escolar del sur de Texas se transformó de bajo rendimiento y bajas expectativas a la planificación para que todos los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria y la universidad. El resultado fue un distrito escolar que duplicó su número de graduados de secundaria, redujo las tasas de deserción escolar a la mitad y aumentó las tasas de asistencia a la universidad. La mitad de los estudiantes del distrito están obteniendo créditos universitarios mientras aún están en la escuela secundaria.

"Dada la demografía en nuestras escuelas públicas, Texas no puede costear educar a algunos estudiantes y no a otros", dijo Montecel.

El experto advierte tajante que "No podemos continuar con las brechas de financiamiento; no podemos poner a nuestros hijos en clases abarrotadas; no podemos silenciar el plan de estudios y rastrear a nuestros hijos en clases vocacionales; no podemos recortar la ayuda financiera universitaria, y no podemos liberar a las escuelas de su responsabilidad de proporcionar un Excelente educación para cada niño".

Dado que este problema es sistémico, las soluciones deben abordar las escuelas como sistemas.

En el marco de acción de la escuela de calidad, la organización presenta una guía a las comunidades y escuelas para identificar las áreas débiles y fortalecer las capacidades de las escuelas públicas para graduarse y preparar a todos los estudiantes para el éxito.

Hidalgo, entre los mejores

>Un total de 136 condados han mejorado las tasas de deserción, entre estos se ubica el condado de Hidalgo.

>Mientras tanto, 85 condados tuvieron tasas de deserción más altas y 10 permanecieron iguales.