Cae Rosario Robles; durarará 6 meses en penal de Santa Martha

CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso la medida de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Martha.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) dos meses para realizar su investigación complementaria.

La acusación contra Robles Berlanga derivó de la investigación de la FGR relacionada con supuestos desvíos por 5mil 73 millones de pesos cometidos en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando Robles era titular.

La FGR afirmó que Robles sabía que en ambas dependencias funcionarios a su cargo cometían irregularidades en la contratación directa de entes públicos pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al ex presidente Enrique Peña Nieto.





Trasladan a Robles al penal

A las 7:08 horas, una camioneta de la Policía Federal salió del estacionamiento del recinto judicial con la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol rumbo al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde estará internada durante los próximos meses.



El dato que inclinó la balanza del juez para dejar a Robles en prisión fue un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) que señala que la ex funcionaria tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años.



"Hay una falsedad de domicilio... este no es un tribunal de carácter social y como dice el presidente de la Suprema Corte, no se debe dictar una sentencia popular", dijo el juez al final de una audiencia que inició a las 18:39 de ayer y culminó este martes a las 6:25 horas.



Delgadillo también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas.

Rosario Robles se considera presa política, dice su abogado

Xavier Olea, abogado de Rosario Robles, aseguró que su clienta le dijo que se consideraba una presa política, luego de que un juez le dictara prisión preventiva tras ser acusada de ejercicio indebido del servicio público.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para "Despierta", el abogado defensor dijo que les sorprendió la medida dictada por el juez, de otorgar prisión preventiva a la extitular de Sedesol.

Detalló que el argumento para otorgar la prisión preventiva fue que Rosario Robles no tiene acreditada su residencia en la Ciudad de México.

Xavier Olea aseguró que aportaron los datos de prueba para demostrar que sí vive en la Ciudad de México y que aportarán más pruebas al respecto.

