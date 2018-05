Cae red de narcotráfico que negoció en México y Centroamérica

Una red de narcotraficantes salvadoreños, que reclutó a policías, a un exdirigente de futbol y a un político, y se movilizó por México, Colombia y Centroamérica para negociar la compra y la venta de cocaína, fue capturada en una operación ejecutada desde este lunes en la madrugada en 83 allanamientos en nueve de los 14 departamentos (estados) de El Salvador, anunciaron fuentes judiciales.

En uno de los más importantes golpeas al contrabando de drogas en el más pequeño de los países de Centroamérica, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en algunas de las viviendas "de los imputados" se halló "abundante material" para actos de "santería y magia negra", a los que definió como "rituales característicos de narcotraficantes consumados".

"Se ha logrado capturar a varios sospechosos de moverse por Centroamérica, Colombia y México para negociar droga, cantidades y precios", dijo el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, en conferencia de prensa.

La "Operación Nexos—Narcos", desplegada por la FGR en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), permitió desarticular tres estructuras de narcotráfico que trabajaron internacionalmente "con droga que está viniendo desde Colombia" y de Guatemala, precisó Meléndez.

Con 50 órdenes de captura, los allanamientos condujeron a la detención de cuatro policías que "ayudaban a las tres estructuras de narcotraficantes en evadir controles, advertir presencia policial, entre otras acciones", narró el fiscal general. Los cuatro policías, recalcó, "estaban pasando información a algunos miembros de estas estructuras".

"Uno de los agentes de la policía capturado estaba asignado al sistema de emergencias 911 y se valía de su posición para avisar a los líderes de las estructuras delincuenciales sobre procedimientos policiales", describió, al confirmar que ya se registraron 17 de las 50 detenciones solicitadas.



Entre los apresados están los salvadoreños Bernardo Adalid Magaña, ex presidente del Once Municipal, un equipo de la Liga de Ascenso (Segunda División) del occidental departamento de Ahuachapán (fronterizo con Guatemala) y que militó en varias oportunidades en la categoría mayor, y Jorge David Ávalos, ex candidato a alcalde del municipio de Jicalapa, en el centro occidental departamento de La Libertad, por el opositor Partido Concertación Nacional (PCN).

Meléndez explicó que en el caso de Adalid "si entendemos que estaba en un nivel superior respecto al resto de los detenidos, pero por el momento no podemos entrar en detalles sobre las investigaciones porque hay escuchas telefónicas".

Las autoridades salvadoreños decomisaron dinero en efectivo, armas de fuego y vehículos. Según la Fiscalía, las investigaciones iniciaron en 2016 con decomisos de drogas en los departamentos de San Salvador (capital y centro del país) San Miguel (oriente) y Sonsonate (occidente).

En esos sitios, añadió el reporte oficial, se confirmó la presencia del grupo en las "estructuras delincuenciales".

Los decomisos de cocaína en El Salvador aumentaron de tres toneladas en 2015 a 9,7 en 2016 y en 2017 fueron incautadas 5,4, según datos oficiales.

Por su posición geográfica, El Salvador está en el trayecto de los corredores aéreos, marítimos y terrestres del contrabando de drogas desde Colombia a Centroamérica y México en ruta a Estados Unidos, como principal mercado hemisférico de las sustancias ilícitas.