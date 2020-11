Cae Rayados Sub 20 en Semifinales

El Sub 17 no clasificó, el primer equipo se quedó en la Reclasificación y ayer echaron fuera al Sub 20 en Semifinales, por lo que los Rayados han sido eliminados de todo en el Torneo Guardianes 2020.

El equipo dirigido por Hugo Norberto Castillo empató 1-1 ayer en El Barrial y quedó eliminado por el criterio de goles como visitante, luego del 0-0 de la ida.

Los Rojinegros se han convertido en el "coco" de la filial de Rayados, a los que vencieron en la Final del Torneo Clausura 2019 y ahora los han superado en Semifinales, pese a que los regios habían clasificado como líderes generales.

Fue un emocionante empate en presencia de parte del cuerpo técnico del ex timonel albiazul Antonio Mohamed, como su ex auxiliar Aldo de Nigris, el preparador físico Claudio Kenny y el jefe de los servicios médicos, Emilio Frech.

Además estuvieron el presidente deportivo Duilio Davino, presidente deportivo, Pedro Esquivel, vicepresidente administrativo y el gerente deportivo Carlos Vela.

El Monterrey se puso al frente con un autogol de Sebastián Medina al minuto 49, provocado por un tiro de Jacobo Reyes.

Pero Atlas venía por un gol y lo logró Alan Reyes al 55´ con un sólido cabezazo que venció al arquero albiazul César Ramos.

Víctor López, de Rayados, tuvo el gol del pase a la Final, pero entregó su cabezazo al portero de los Zorros.

Rayados buscaba en este torneo su segundo título de la categoría, el cual ha ganado por única vez en el Torneo Apertura 2012, y de paso rescatar algo para el club albiazul, cuyos equipos varoniles se fueron en blanco.