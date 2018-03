Cae rating de los Oscar a su punto más bajo

NUEVA YORK, EUA.— Los televidentes apenas pudieron reprimir sus bostezos en la noche más importante de Hollywood, pues el rating de los Premios de la Academia cayó a su punto más bajo con 26,5 millones de sintonizadores.



The Nielsen dijo que esto es una caída de 20% con respecto a los 33 millones que vieron la ceremonia en 2017, la cual también fue presentada por Jimmy Kimmel. Los niveles de audiencia de los Oscar suelen estar relacionados con el desempeño en taquilla de las películas nominadas, y la película ganadora de este año, "The Shape of Water", sólo sumó 57,4 millones de dólares en Estados Unidos.

Es la primera vez que los Oscar atraen menos de 30 millones de personas de acuerdo a los registros de Nielsen, que datan de 1974. Los Premios de la Academia suelen ser el programa más visto de la televisión estadounidense en el año, después del Super Bowl, pero este año la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang alcanzó 27,8 millones.

El nivel más bajo anterior para los Oscar fue en 2008, cuando "No Country For Old Men" ganó el premio a la mejor película.

Apenas hace cuatro años los Oscar llegaron a casi 44 millones de espectadores. La mayor audiencia para unos Premios de la Academia de la que se tenga registro fue en 1998, cuando la megataquillera "Titanic" se llevó el premio a la mejor película.

A pesar de todo, los Premios de la Academia pueden seguir presumiendo de su prominencia ante otras galas. Los Globos de Oro alcanzaron 19 millones en enero y los Grammy 19,8 millones, dijo Nielsen.