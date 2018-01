Cae la primera helada del 2018. Arriba Frente Frío 20

Río Bravo, Tam.- Consecuencia del frente frío número 20 fue la primera helada de este año, la cual afectó a la ciudad el amanecer del 2 de enero en que las temperaturas se registraron en 1 grado centígrado con sensación térmica de 3 bajo cero.

Una ligera capa de hielo cubrió superficies de autos, contenedores de agua y demás lugares con líquido acumulado, muestra de las temperaturas congelantes que se han presentado en la ciudad a la par de la entrada del año nuevo.

Una temperatura similar se espera que se presente durante este día en que amanecerá a un grado bajo cero y posteriormente habrá una recuperación ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que el termómetro suba hasta los 12 grados centígrados durante el día y posteriormente baje nuevamente hasta tener una sensación térmica de 1 grado bajo cero.

Debido a las gélidas temperaturas, tres personas sin hogar fueron albergadas en Protección Civil, de las cuales dos permanecían hasta ayer en esta instalaciones, además de una mascota canina que fue reportada, siendo resguardada en la estación de PCyB.

En núcleos rurales como el ejido Emiliano Zapata, la escarcha de hielo cubrió árboles, cerca y techos de las viviendas.

El viernes la temperatura será más agradable, según el pronóstico incrementará a 17 grados centígrados la máxima y 10 la mínima, se prevé siga nublado, la posibilidad de lluvia es de sólo un 10 por ciento.

El fin de semana está previsto muy agradable en cuestión de clima, pues el pronóstico ronda entre 13 grados centígrados la mínima y 24 la máxima, aunque seguirán los días nublados.

CONGELA. Fría temperatura hizo escarcha la mañana de este martes.

Se ‘congela’ actividad comercial

Por Armando González



Las intermitentes precipitaciones pluviales que se han venido registrando y acentuando durante los últimos días e inicios del presente año, han terminado al comenzar la semana con semiparalizar la actividad comercial en la zona urbana de la localidad, aunque no por activar los albergues con los que dispone el Municipio.

Lo anterior se pudo constar sobre todo el día de ayer a verse reducido el movimiento comercial en los establecimientos, tiendas de conveniencia y locales de la ciudad, en donde la presencia de consumidores disminuyó de manera considerable.

José Castro uno de los tantos locatarios de la zona Centro, consideró que sumado al inicio de un nuevo año la percepción económica por concepto de las ventas a las que hay que agregarles el frío y las lluvias fue a la baja.

“Yo me dedico a vender, mochilas, cintos y arreglar relojes que tengan todo tipo de fallas, y bueno aunque el lunes abrí un poco tarde, la verdad es de que se vio poco movimiento; y no se diga hoy (ayer) como está muy frío la gente que no tiene necesidad de salir a la calle se resguardan en sus casas”.

Sufren por onda gélida en ejidos

>Las bajas temperaturas registradas desde el inicio de la presente semana, y que se acentuaron el día de ayer en horas de la madrugada, terminaron por ocasionar agua nieve, y heladas en una buena parte de las comunidades rurales como en el ejido Emiliano Zapata.