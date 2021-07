Cae por agresivo y por borracho

El ahora detenido fue identificado como Dámaso A. E. de 59 años, fue acusado por su esposa Martha Clara M. de 56, de haberla intentado agredir.

Noticia Relacionada ICE libera a posibles testigos contra ginecólogo de Georgia

La mujer señaló que su marido llegó ebrio y violentó a su casa, por lo que aprovechó el momento de que resaliera de su cuarto para echarle candado a su puerta.

Pero como este la trató de abrir a patadas, la mujer llamó a los policías estatales para que la detuvieran.

El hombre fue puesto a disposición del juez calificador por alterar el orden y molestar a su familia.

Cabe señalar que al día siguiente cuando ya se rebajó la borrachera, al hombre indicó que no recuerda lo que hizo.

“Tomé vino porque no hay cerveza, y eso provocó que se me borrara el caset, no recuerdo lo que hice”, decía el detenido.