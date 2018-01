Cae un meteorito cerca de Detroit y causa un sismo (Video)

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha confirmado la caída este miércoles de un meteorito en las afueras de Detroit (Michigan), cuyo impacto iluminó brevemente la ciudad de Detroit y causó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter. No hay información de que se hayan registrado daños.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx