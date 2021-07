Cae la compra de medicinas

"Falta prácticamente todo. No tienes manera de atender a diabéticos , a hipertensos, ni de tener las quimioterapias para los distintos cánceres", alertó Enrique Martínez, director del organismo.

El especialista señaló que el rezago de las compras al primer trimestre no coincide con las declaraciones que el pasado 27 de mayo hizo Jorge Alcocer, Secretario de Salud, en el sentido de que las adquisiciones de medicamentos iban muy bien con el mecanismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (UNOPS) .

Además, dijo que el ahorro por 11 mil 880 millones de pesos que el funcionario presumió no puede comprobarse porque la información no es transparente.

"Como no es un proceso transparente, que UNOPS haya publicado los resultados para sus adjudicaciones para 2021 es muy difícil saber si los ahorros son reales; es lo que dijeron, pero no hay forma de comprobarlo mientras no haya transparencia".

De acuerdo con Martínez, la compra ha venido cayendo desde años anteriores, pues en el sexenio anterior, el promedio de compra era de 360 millones de piezas para el primer trimestre; mientras que en 2019 se adquirieron 332 millones; en 2020, 312 millones, y en 2021, 180.5 millones.

"Es la cifra más baja que he visto en 20 años de datos", afirmó.

Eso ha originado que las instituciones estén comprando poco y caro y por eso se registran muchos procesos de compra, advirtió.

"En este primer trimestre se registran ya más de mil procesos de compra y el 90 por por ciento son adjudicaciones directas. Están comprando lo que puedan, de manera urgente y a precios más altos. Es una realidad que no cuadra para nada con lo que nos dijeron el jueves (27 de mayo)".

Comentó que las compras para 2020 también estuvieron retrasadas y se extendieron contratos de 2019.

"En 2021 lo que estamos observando es que también se están extendiendo contratos de 2020".

Advirtió que anualmente se requieren alrededor de mil 700 millones de piezas, y en 2020 se compraron mil 100 millones.

"Casi 30 por ciento por debajo de las necesidades", dijo.

REFORMA publico ayer que Institutos Nacionales de Salud y hospitales, en los cuales se da consulta de alta especialidad para enfermedades que ponen en riesgo la vida, enfrentan falta de fármacos tan básicos como paracetamol y controlados como morfina y dopamina.