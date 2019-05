Cae en España Alonso Ancira

NOTICIAS RELACIONADAS Cierran cerco a Lozoya

Madrid, España.

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue detenido ayer en España por agentes de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El empresario fue detenido en Mallorca, una de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo, a solicitud de las autoridades mexicanas y con fines de extradición, de acuerdo con fuentes de la Judicatura y la policía española citadas por el diario El País.

Ancira también está vinculado con la presunta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Lozoya Austin.

El rotativo español reseñó que el director de Altos Hornos fue arrestado en el aeropuerto de Palma de Mallorca, al aterrizar por la noche en un vuelo privado, aunque no han sido revelados más detalles.

El empresario mexicano tiene 67 años, es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con un doctorado honoris causa por la University of The Incarnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas.

Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. En 1991 se convirtió en director general de Altos Hornos y desde 2016 es presidente de dicha siderúrgica, la principal de México.

Su arresto se da un día después de que México congeló las cuentas de Emilio Lozoya y de Altos Hornos en el marco de las investigaciones por supuestos sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos, entre ellos el exdirector de Pemex.

De acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa Altos Hornos de México (con clave AHMSA) se encuentra sin cotizar desde el 26 de mayo de 1999.

Fuentes oficiales confirmaron a El Universal la detención del empresario mexicano y comentaron que se iniciará formalmente el proceso de extradición para traerlo a México y que enfrente las acusaciones que también están vinculadas con la venta irregular que realizó AHMSA a Pemex, durante la gestión de Lozoya Austin, de una planta de Agronitrogenados por la que la petrolera nacional pagó un sobreprecio estimado en más de 500 millones de pesos.

Este lunes, la empresa informó en comunicado a la Bolsa de Valores que sus cuentas fueron congeladas, así como las de Lozoya Austin.

La agencia estatal Notimex publicó que también sobre Lozoya habría una orden de aprehensión, sin embargo, esto no ha sido confirmado por la Fiscalía General de la República.