Cae el empleo en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Durante 2018 se generaron poco más de 32 mil nuevos empleos en el estado de Tamaulipas, por lo que la meta de generación de plazas laborales para 2019 originalmente fue de 36 mil empleos, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico estatal ajustó sus expectativas al final del año a 20 mil empleos las cuales se mantendrán para este 2020.

"Cambió la dinámica en materia de empleo a nivel nacional, no tuvimos el dinamismo del 18 en el 19, estoy esperando las cifras en estos días para ver si logramos cerrar con más de 20 mil empleos en el 2019 y la meta que nos estamos poniendo ahora es de 20 mil empleos", indicó el secretario Carlos Alberto García González, "nos gustaría que fuera un poco más, pero tenemos que ser realistas a como se ve el crecimiento económico en el resto del país".

El funcionario estatal atribuyó la baja en metas de generación de empleo a la falta de crecimiento económico a nivel nacional durante el año pasado, no obstante, recalcó que Tamaulipas sigue siendo una de las entidades con mayores perspectivas de crecimiento gracias a diversos proyectos de inversión de capital extranjero que habrán de concretarse en los próximos meses.

"A nivel nacional había entidades que venían generando 20, 30 mil empleos... con el crecimiento que está prácticamente en 0 en 2019 no se lograron los números que queríamos, y este año no me quiero arriesgar, nosotros estamos empujando muy fuerte a través de la subsecretaría de Promoción de Inversiones para seguir atrayendo inversiones y seguir generando nuevos empleos". A mediados del 2019 se habrían generado alrededor de 14 mil empleos por lo cual, en el segundo semestre del año pasado, sólo se logró generar el 30 por ciento del total de los nuevos empleos.

SE NEGOCIA CON EMPRESA

Por otro lado, agregó que se negocia con una empresa maquiladora para instalar una planta la cual generaría alrededor de 150 nuevas plazas laborales, "esta empresa hace piezas, como sierras eléctricas para empresas de la talla de Black & Decker"; así como se cuenta con un proyecto para un nuevo parque eólico en Reynosa y otro en Matamoros.