Valle Hermoso, Tam.- Otro vehículo más cayó en la canaleta de desagüe que recientemente se construyó en la brecha 122 desde la calle Juárez hasta la carretera 82, misma que no cuenta con medidas de seguridad adecuadas. "No pusieron señalamientos ni algún tipo de malla para que los autos no cayeras, seguido se van carros y sufren daños por la falta de seguridad en este lugar", dijo ayer Gonzalo, uno de los afectados que cayó en la canaleta con agua.