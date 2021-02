Cadena de fallas

Ciudad de México.- Aunque América es protagonista de su propia desgracia, al perder 3 puntos en la mesa por la alineación indebida de Federico Viñas el sábado en el Estadio Jalisco, la cadena de errores que llevaron a la Comisión Disciplinaria a despojar a las Águilas del triunfo que consiguió en la cancha tienen responsables que no sólo visten de azulcrema.

En ese proceso estaría también involucrado Juan Manuel Navarrete, quien se encarga de la logística del primer equipo, auxiliando a Peniche.

Sin embargo, el comisario del partido, tiene una gran responsabilidad en todo este escándalo, pues él habría tenido que notar la presencia de Viñas en el banquillo, además de que estaría tomando a la ligera su labor de cuidar que hubiera el mínimo de personas en la zona de bancas, exigencia inherente a los protocolos de salud en el contexto de la pandemia de Covid-19 que vive el País. El comisario dejó que hubiera más elementos de los permitidos y, aparentemente, ni siquiera lo notó.

Igualmente, el cuerpo arbitral, sobre todo el cuarto oficial Édgar Ulises Rangel, tendría su grado de responsabilidad. De acuerdo a una versión de los hechos, el silbante advirtió al América que había un jugador más en la banca, de la cantidad que estaban anotados en la lista previa, pero sólo se habría limitado a hacerlo y dejó que el juego empezara cuando el reglamento se violaba.

Fuentes cercanas a Grupo REFORMA tienen conocimiento de que el domingo por la noche hubo serios llamados de atención de parte de la Comisión de Arbitraje para los miembros del cuerpo arbitral del partido del sábado entre Zorros y Águilas por sus errores en el caso.

Se esperan sanciones internas en el América y también para los colegiados, que seguramente se notarán en las próximas designaciones para la jornada 8. Los errores se pagan y en el club azulcrema habrá consecuencias.

LOS INVOLUCRADOS:

MARIO PENICHE

Secretario técnico América

Es el secretario técnico de las Águilas, y entre sus funciones se encuentra el checar y estar pendiente de que los registros sean los adecuados en la cédula arbitral, siempre está al lado del equipo para hacer todas estas funciones administrativas. Incluso tiene acceso a la cancha y vestidor, para ser los ojos de la directiva en cualquier tema inherente al equipo.

LUCAS NARDI

Auxiliar técnico América

Tiene el cargo de auxiliar técnico y es la mano derecha del timonel, Santiago Solari.

Nardi llegó con Solari al arranque de su gestión y es quien organiza las alineaciones para saber los nombres de los elementos que van de titulares y los que estarán en la banca.

Federico Viñas realizó el calentamiento y al final no fue considerado para ir con los suplentes, algo que Nardi sabía.

ÉDGAR ULISES RANGEL

Cuarto árbitro

El cuarto oficial es el que tiene que estar pendiente de las alineaciones, checar que los números coincidan con los que dan de alta en la cédula arbitral, además de que al estar en la banca tiene que estar atento a todo lo que ocurre en este lugar, desde una indisciplina hasta la presencia de un jugador que no tenía nada que hacer en ese sitio.

ENRIQUE RAMÍREZ

Comisario del partido

La Liga manda un Comisario para que cheque todos los detalles del encuentro, desde la llegada de los equipos, que se cumpla el protocolo sanitario y por ende que las alineaciones sean las correctas, porque además también redacta un informe, que suele agregarse a la cédula arbitral, en caso de que se presente algún incidente.

SÍ CUMPLIRÍA FAITELSON SU PALABRA POR NOBLE CAUSA

David Faitelson apostó y perdió, pero quiere cumplir su palabra por una noble causa.

El comunicador puso en la mesa su casa y su cabellera asegurando que al América no le quitarían los puntos que ganó ante el Atlas, pese a la alineación indebida que hizo con Federico Viñas.

"1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América... Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi... Mejor me calló...", posteó el periodista el pasado domingo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria hizo valer el reglamento y ahora Faitelson afirmó que cumplirá su palabra con la condición de que Cuauhtémoc Blanco se sume al reto con la finalidad de recaudar fondos para pequeños con capacidades especiales.

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?", escribió.

Hasta el momento, el gobernador de Morelos no se ha pronunciado al respecto.