Cada quien sus millones

Nueva York, EU.-

El fundador de Amazon Jeff Bezos y su ex esposa, MacKenzie, completaron sus trámites de divorcio y dividieron sus acciones de la compañía, quedándose cada uno con una parte del gigante de compras por internet valuado en miles de millones de dólares.

En documentos gubernamentales divulgados el miércoles, Amazon señaló que las acciones de Bezos de la compañía se redujeron de 16 por ciento a aproximadamente 12 por ciento luego de finalizar su divorcio y vender acciones con valor de alrededor de 2 mil millones de dólares.

ÉL ACCIONISTA MAYOR

Sus acciones actuales valen casi 110 millones de dólares, y Bezos sigue siendo el accionista más grande de la compañía.

MacKenzie ahora tiene 4 por ciento de las acciones de Amazon a un valor de más de 37 millones de dólares; en mayo, anunció que planeaba entregar por lo menos la mitad de su fortuna a organizaciones benéficas.

Amazon.com Inc. no respondió a peticiones en busca de comentarios.

El divorcio pone fin a un matrimonio de 25 años que jugó un papel fundamental en el comienzo de la compañía de comercio electrónico.

SU HISTORIA DE AMOR

Poco después de que contrajeron matrimonio, en 1993, Bezos renunció a su empleo en un fondo de inversiones de Nueva York y la pareja realizó un viaje a Seattle en carro.

Cuando la esposa tomó el volante, el magnate bosquejó el plan de negocios para una librería en línea, y para julio de 1995, Amazon operaba en un garaje.

La pareja anunció que se iban a divorciar en enero, justo antes de que el National Enquirer publicara una historia un amorío de Bezos con una ex presentadora de televisión.

La polémica

Posteriormente, el fundador de Amazon acusó al tabloide de amenazarlo con divulgar fotografías explícitas de él a menos de que dejara de investigar cómo el Enquirer había obtenido los mensajes privados entre él y su amante; el National Enquirer rechazó las acusaciones.