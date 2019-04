Ciudad de México.

Hace unos días se filtró un audio en el que se escuchaba como la actriz venezolana Gabriela Spanic llamaba "envidiosa" a Lucero, con quien trabajó en la telenovela "Soy tu dueña".

Tras los hechos, la cantante es que acaba de mandar lo que parece una cachetada con guante blanco, donde la mexicana decía: "Nunca he sentido envidia de nadie".

Y según lo que declaró la cantante mexicana, tuvo una relación de respeto con la actriz venezolana y nunca hubo un conflicto entre ambas.

La mexicana por su parte explicó, ella recordaba haberse llevado bien con Spanic durante la grabación de la telenovela, por lo que no sabe qué pasó después como para que la actriz venezolana se haya expresado así de ella.

"Afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional... son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie", comentó.