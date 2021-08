Cableado eléctrico expuesto

Desde octubre del año pasado, vecinos residentes en el callejón Suecia y Antonio Villarreal en la colonia Fraccionamiento Reynosa padecen de la exposición de cableado eléctrico que descansa sobre las aceras frente a sus casas, pues la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con recursos financieros ni materiales para efectuar la instalación subterránea adecuada.

Empero, se llevaron la desagradable noticia de que la Comision Federal de Electricidad les dio a conocer que no cuenta con recursos económicos ni materiales para efectuar la instalación subterránea del cableado eléctrico y en todo caso podría realizarse por el personal de la paraestatal, pero tendrían que solventar los gastos los usuarios.

Noticia Relacionada Inicia en mayo producción en México de vacuna rusa Sputnik V

´´Nosotros nos rehusamos a pagar por que realicen la obra de instalación del cableado subterránea, no fue una situación provocada por nosotros, no vemos fundamento para pagar, cuando se trata de cableado propiedad de la Comision, no es nuestro´´, dijo, el entrevistado.

Indicó, que la CFE les pidió esperar hasta el próximo viernes para establecer la posibilidad de realizar las obras o en consecuencia efectuarlos, pero con cargo de gastos a los usuarios.

Los inconformes mostraron a EL MAÑANA documentos de registro de múltiples reportes a la CFE, pero que fueron desechados, tras informarles que no hay recursos para atender la contingencia denunciada.