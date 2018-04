Bustamante al borde de la ruina

David Bustamante parece no levantar cabeza desde su divorcio con la actriz Paula Echevarría en el mes de marzo.

De hecho, el cantante no está pasando por su mejor momento ni personal ni económico. "Estoy intentando encontrarme a mí mismo porque llevo 13 años viviendo en familia... y ahora paso muchos días solo. Eso ha sido la causa de esta tristeza.

Eso no significa que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque estoy encontrando el equilibrio", dijo el cantante a la revista ¡Hola! en marzo. Pero parece que ese equilibrio no acaba de llegar y eso, unido a una agenda sin conciertos (actualmente solo hay uno programado en Murcia y es gratuito), estaría llevando al cántabro a afrontar serios problemas económicos, según apunta la revista Lecturas.

La citada publicación asegura que Bustamante no habría cumplido con las expectativas económicas planteadas por la discográfica con la que trabaja, lo que habría generado una disminución considerable de sus ganancias. Esto podría deberse, entre otras cosas, a los conciertos que el extriunfito ha cancelado durante los últimos meses.

"Está indispuesto, vomitando, con dolores de espalda y sin poder caminar, así que no vendrá", aseguraban los organizadores del último show que suspendió el en el Hotel de Las Letras de Gran Vía de Madrid.

Sin embargo, desde Universal Music, que no ha querido comentar nada sobre la situación económica del cantante, aseguran que la falta de conciertos es algo normal, ya que Bustamante está "centrado en su música componiendo nuevos temas".

En este caso, al mal trago que supone para cualquiera el fin de un matrimonio, se unen las dificultades que el cantante está encontrando para vender la casa en la que convivió con Echevarría. La vivienda, que está situada en Villanueva de la Cañada, está a la venta por 1,8 millones de euros. El problema reside en que, viendo que el inmueble no se vende, Paula Echevarría se niega a bajar el precio, todo esto según las fuentes a las que apunta la revista Lecturas.

Pero al cantante le corre relativa prisa deshacerse de ella. Esta urgencia se debe, por una parte, a las deudas que habría contraído el cántabro y que, de momento, habría paliado con un adelanto que le ha hecho la discográfica, pero que tendría que devolver. Además, mientras la casa sea propiedad de la expareja –Bustamante tiene el 80 % y Echevarría el 20 restante– ambos tendrán que hacerse cargo de la hipoteca que pesa sobre ella y de los gastos adicionales propios de una vivienda, algo que no hace más que engrosar la lista de deudas.