¿Buscas trabajo? Hoy es el día de la feria laboral

McAllen, Tx.

La biblioteca pública de McAllen en colaboración con Workforce Solutions, invita al público a Job Fair 2019 este sábado 3 de agosto de 2019, con horario de 10 a.m. a 2 p.m., en la Biblioteca principal.

La feria de trabajo contará entre los siguientes siguientes empleadores: 7-Eleven, Inc., AARP, Bert Ogden, Biomat / Grifols LLC., Black Turtle, City of McAllen, Creative Arts Studio, Crossmark, Doctors Hospital at Renaissance, El Pato y El Zarape , Andamios Modulares Excel, Profesionales de Empleo Express, Personal de FPS, GE Aviation, H & R Block, HEB, Sheriff del Condado de Hidalgo.

También el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Ticketmaster, Trifecta Oilfield Services LLC., Patrulla Fronteriza de EE. UU., Oficina del Censo de EE. UU., Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Ulta, Universidad de Texas Valle del Río Grande, Universidad de Texas Valle del Río Grande - Departamento de Policía, Guardia Nacional del Ejército de EE. UU., Debusk, Wonderful Citrus, y Zachry

En el lugar, los asistentes podrán aplicar con empleadores de cualquiera de estas compañías y tener entrevistas en el sitio.

Se recomienda a los asistentes que traigan su currículum vitae actualizado y vestir de manera formal. La Biblioteca Pública de McAllen espera que la feria de trabajo actúe como una "ventanilla única" para que las personas encuentren empleo que sea acorde a sus necesidades.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Workforce Solutions y ayudar a conectar a nuestros aspirantes con los empleadores, este evento combinará la biblioteca y los recursos de Workforce Solution para beneficiar a los solicitantes de empleo, los empleadores y toda la comunidad", dijo Kate Horan, directora de la biblioteca.