Buscarían prohibir el uso de cámaras. Pruebas de infracción cometida

McAllen, Tx.- Las ciudades dejarían de usar las cámaras que detectan cuando un conductor no respeta la luz roja, según una propuesta examinada el miércoles en el Comité Senatorial de Transportación.

Estas cámaras fotografían automáticamente cada vehículo que entra a una intersección después de ponerse el semáforo en rojo, y el dueño del vehículo es multado. Esto contradice la norma de presunción de inocencia en que se basa nuestro sistema legal, dijo el Senador Bob Hall.

"El dueño, que podría no haber estado en el vehículo, se presume es la persona que cometió la infracción. El dueño inocente tiene que presentar pruebas y suele tener grandes gastos para probar que no cometió la supuesta infracción. Esto descalabra total y completamente nuestro sistema judicial, pidiéndole al acusado que pruebe su inocencia", acotó el senador. La propuesta SB 653 de Hall prohibiría que municipalidades y otras jurisdicciones locales usen cámaras de luz roja.

Además de la violación de derechos judiciales, Hall piensa que los argumentos a favor de las cámaras basados en una mayor seguridad pública no son convincentes. La ley estatal de 2007 que permitió a las ciudades emitir multas de hasta 75 dólares, en base a evidencia grabada por cámaras de luz roja, también ordenaba que las ciudades conduzcan estudios de ingeniería de tráfico en intersecciones, antes de la instalación de las cámaras. Hall dijo que la mayoría de las ciudades no cumplieron esta provisión. "Puesto que muchos de estos sistemas fueron instalados de forma ilegal, sin el estudio de ingeniería de tráfico requerido para determinar su necesidad, no hay manera confiable de determinar si estas cámaras realmente mejoran la seguridad", añadió.

El Senador Robert Nichols, presidente del Comité de Transportación, agregó luego que el Senado ya ha aprobado una propuesta para terminar con las cámaras de luz roja en tres oportunidades, pero todas murieron en la otra cámara legislativa. "Esperamos obtener algo positivo de la cámara baja este año", dijo. Con mas de dos terceras partes de los representantes estatales firmando como coautores de una medida acompañante idéntica en esa cámara, la posibilidad de aprobarse en esta sesión es alta.