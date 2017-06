Buscará Rayados sí o sí el campeonato

Tras ser eliminados en Cuartos de Final en la Liguilla pasada, los Rayados saben que no tienen margen de error y que éste torneo sí o sí deben buscar el campeonato.



Hugo González, arquero de los Rayados, dijo que quieren revancha en el Apertura 2017.



"Nosotros estamos igual que ellos (aficionados): bastante dolidos, bastante tocados por ese tema de cómo terminó el torneo pasado", expresó esta mañana.



"Entonces, en éste torneo no hay margen de error, tenemos que buscar todo, salir por el campeonato y lograr un balance que me parece no tuvimos tanto el torneo pasado, que era el local-visitante. Hay que buscar ese balance dentro de la cancha para lograr grandes resultados y grandes cosas en este torneo", dijo González.



Y aunque para el Apertura 2017 el equipo trajo al argentino Juan Pablo Carrizo, González no se achica, por el contrario, busca ganarse el puesto.



"Estoy tranquilo, sé que llegó un gran arquero, que es una gran persona también, pero estoy confiado de mi trabajo. Sé que lo vengo haciendo bastante bien desde hace dos años, dos años y medio, y tengo que seguir por esa línea", señaló.



"Hace seis meses no pude hacer la pretemporada con el equipo, venía de un año de no tener vacaciones y ahora las tuve, entonces, vengo con otra mentalidad, con más claridad y con las ganas de seguir haciendo bien las cosas", explicó.