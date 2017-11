Buscarán acuerdos para pago de laudos

"Muchos se han resuelto muchos vía convenio”. Abelardo Perales Meléndez, coordinador general jurídico del Gobierno del Estado

Cd. Victoria, Tam.

Al haberse erogado 37 millones de pesos este año por parte del Gobierno del Estado en laudos laborales el coordinador General Jurídico, Abelardo Perales Meléndez, consideró que el próximo año pudiera requerirse de aproximadamente 100 millones de pesos para el pago de liquidaciones que se encuentran pendientes por resolver por lo que consideró que una opción sería la de buscar convenios con los demandantes.

“En la mayoría de los casos ya no hay modo de revertir porque ya son resoluciones de amparo que es la última instancia, es muy complicado revertir un fallo de ese tipo pero la respuesta no puede ser definitiva”, el abogado del Gobierno del Estado mencionó que el pago de las sentencias laborales pendientes dependerá también del presupuesto que sea asignado para esta causa, “hay que tomar en cuenta que hay otras necesidades de recorte presupuestal que todavía no sabemos y que próximamente vamos a tener una idea”.

Será a más tardar el 10 de diciembre cuando el Gobierno del Estado presente al Congreso de Tamaulipas su Presupuesto de Egresos para el 2018, será en este en donde habrá de señalarse el monto asignado para el cumplimiento de esta obligación, “yo creo que mínimo serían unos 100 millones para pasivos laborales pero esta cantidad no es definitiva, el gobernador la tiene que valorar y tiene que ser en base a los requerimientos y a otras necesidades que tiene el estado”.