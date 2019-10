Buscarán revertir recortes al campo, en el Congreso

El campo mexicano no aguanta más, el campo mexicano tendría verdaderamente casi un tiro de gracia y el proyecto de actividad productiva en muchas de las actividades sería eliminar a miles de campesinos que se dediquen a producir´. Ismael Hernández Deras, diputado federal del PRI

Cd. Victoria, Tam.- El diputado federal priista Ismael Hernández Deras adelantó que representantes de la Confederación Nacional Campesina se reunirán este martes con funcionarios del Gobierno Federal para negociar recursos para el Campo, esto luego que el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla recortes para el próximo año.

"Se está desmantelando todo el campo productivo en todos los programas productivos y nuestra contrapropuesta es, ´sí a los programas sociales del presidente de la República, pero no a costa de los programas productivos del campo´, y la propuesta viene casi en un 32 por ciento de presupuesto menos para el campo mexicano", señaló el también dirigente nacional del sector rural del Partido Revolucionario Institucional.

Hernández Deras aseguró que este año disminuyó hasta en un millón 200 mil toneladas la cosecha de granos y semillas como maíz, trigo, arroz y frijol, presuntamente debido a los recortes presupuestales para programas dedicados al campo como el programa de concurrencia.

Mencionó que en los últimos cinco años ha habido un superávit en la producción agrícola, sin embargo los productores aun requieren de apoyos gubernamentales para continuar trabajando la tierra.

"El campo mexicano no aguanta más, el campo mexicano tendría verdaderamente casi un tiro de gracia y el proyecto de actividad productiva en muchas de las actividades sería eliminar a miles de campesinos que se dediquen a producir, van a abandonar sus parcelas, van a abandonar sus huertas citrícolas, van a abandonar sus ranchos ganaderos porque evidentemente sin apoyo, sin subsidio, sin incentivos, y sin crédito barato el campo mexicano no es posible que por sí solo salga adelante".

Finalmente el diputado federal dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación actualmente se halla en la Cámara de Diputados, así como aseguró que será allí donde se buscará presionar para obtener mejores condiciones para los productores rurales, "este no es un tema de partidos, el campo no es un tema de colores, el campo no es un tema político-electoral en el asunto del presupuesto, el tema del presupuesto rebasa a los partidos políticos por eso estamos construyendo un frente amplio para defender el presupuesto".