Buscarán crecer padrón de beneficiarios del Municipio

Cd. Victoria, Tam.

El próximo año, el Ayuntamiento capitalino renovará convenios con terceros buscando incrementar la capacidad de programas asistenciales que son actualmente operados por parte de la Dirección de Bienestar Social, Cultura y Deporte indicó su titular, Javier Antonio Mota Vázquez, esto para entregar más de 40 mil apoyos durante 2021.

"Se ha tenido una apertura de la ciudadanía, en algunos casos que se ha manifestado el esquema que se maneja de este tipo de convenios de artículos subsidiados -como en el caso de los tinacos-; obviamente los ciudadanos que me dicen ´no me conviene ahorita´, eso me permite acceder al mismo, ya sea un tinaco o una hidrobomba, ya sea algún otro artículo de construcción que se les pueda proporcionar".

Recordó que en el último mes han sido entregados más de cuatro mil 500 apoyos alimenticios en colonias de alta pobreza y en comunidades rurales, asimismo, señaló que por la temporada invernal el Ayuntamiento victorense y el Sistema DIF Victoria harán entrega de cobijas, aunque recalcó que este último beneficio es operado por ese organismo descentralizado.

"Se está haciendo una laborar muy coordinada por parte de nuestra presidenta municipal Pilar Gómez con la arquitecta Martha Zertuche del DIF Victoria", además se procura resolver peticiones como abasto de agua, luminarias y recolección de basura en las comunidades visitadas, "donde se entrega apoyo alimenticio en casi todos se entregan también cobertores y algunos otros apoyos más del Municipio".

Finalmente, Mota Vázquez reiteró que se han estado abriendo ventanillas para recibir peticiones de materiales de construcción -cemento, block, arena-, así como los tinacos y bombas para personas de escasos recursos; aseguró que hasta el momento no se han encontrado duplicidades en los padrones de beneficiarios así como se ha comprobad