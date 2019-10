Buscarán continuidad de convenio de aguas. Tratado con Nuevo León

Si se llegara a revisar lógicamente la postura de nosotros sería que se respetara el compromiso que se tiene, dadas las importancias . Ariel Longoria García, secretario de Desarrollo Rural

Cd. Victoria, Tam.- Debido al crecimiento del área metropolitana de Monterrey en los últimos años legisladores y el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, han planteado ante la Federación la necesidad de renegociar el convenio de aguas con Tamaulipas el cual se encuentra vigente desde el año de 1996.

"El convenio que se tiene firmado con lo que viene siendo el trasvase de la presa El Cuchillo donde el compromiso que existe es bajar 200 millones de metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez para que el Distrito 026 tenga el agua necesaria para poder completar sus riegos en sus siembras", comentó el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria García, "desde el año pasado las autoridades de Nuevo León pidieron que se revisara el convenio".

El viernes inició el trasvase de por lo menos 150 millones de metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez al norte del estado de Tamaulipas dándose cumplimiento así a ese convenio anual, lo cual permitirá asegurar agua para riego en el distrito del bajo río San Juan; no obstante, diputados federales insistieron con una reducción del 50 por ciento de lo suministrado de la presa El Cuchillo en el vecino estado.

"Mientras no sea revisado el compromiso existe de que se tienen que bajar los 200 millones de metros cúbicos a Tamaulipas, ahorita ha llovido bastante, la presa El Cuchillo tiene más del 95 por ciento por lo cual es necesario trasvasar esa agua para poder tener la seguridad de que en este mes en el que llueve bastante no vaya a suceder alguna catástrofe heredada de no haber bajado esa agua", recalcó el secretario tamaulipeco.

Por otro lado Longoria García recordó que las presas La Amistad y Falcón que abastecen al Distrito 026 se encuentran en bajo nivel, este distrito de riego comprende una superficie de 202 mil 505 hectáreas y se encuentra entre los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y parte de Reynosa, "si se llegara a revisar lógicamente la postura de nosotros sería que se respetara el compromiso que se tiene, dadas las importancias; o ver la manera del argumento que se tiene, de parte de ellos es que la ciudad (de Monterrey) ha crecido mucho, las áreas industriales han crecido mucho".