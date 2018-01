Buscará Tigres evitar "campeonitis" ante Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la mira puesta en evitar la "campeonitis", los Tigres de la UANL reciben este sábado a Santos de la Laguna, en duelo que se ha vuelto de alta tensión ante la rivalidad de estos cuadros del norte.

En la semana, Ricardo Ferretti señaló que a nadie le gusta perder "y cuando sucede se hace un análisis".

"Yo creo que todos estamos inconformes con el inicio del campeonato, entre broma y serio tú mencionas de que es una costumbre, espérame, no es costumbre porque en la fecha uno del torneo pasado iniciamos ganando. Fue una cosa que se dio y nosotros esperamos que el próximo juego podamos reaccionar", dijo el timonel de Tigres ante la prensa.

En tanto, en la Laguna, el juvenil defensor de Santos, Gerardo Arteaga, resaltó la confianza adquirida por el conjunto albiverde en el inicio del Torneo Clausura 2018, algo que pudo observarse a plenitud tras la victoria 4-2 frente a Lobos BUAP en la jornada 1 de la Liga MX.

"Quizá el haber adquirido un poco más de confianza. Un punto es jugar mal y otro muy diferente es que no se dé el resultado, porque me parece que no jugábamos mal en el torneo pasado, tal vez no nos salían los resultados como queríamos, las jugadas que fallábamos, pero ahora siento que la confianza se retomó en la pretemporada para muchos jugadores y fue por eso que este fin de semana las que tuvimos claras las anotamos".

Ahora, ambos equipos quieren hacerse daño este sábado cuando salten al terreno del volcán en punto de las 19:00 horas, al continuar las incidencias de la Jornada 2.