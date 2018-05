Buscará más recursos federales para Reynosa

Porque Reynosa es la frontera fuerte de México, es que Armando Zertuche Zuani candidato a diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), buscará respaldar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, para que esta ciudad, cuente con mayores recursos federales.

"Las participaciones en derechos de Puentes Internacionales deben ser más justas y equitativas en todos los cruces, tenemos 14 puentes activos, por aquí pasa el 70 por ciento de la mercancía que va para consumo de Estados Unidos. Somos una estación de logística importantísima tanto para Asia como para Europa".

En entrevista para EL MAÑANA, el candidato externó que ha faltado mayor firmeza por parte de los legisladores federales, para que gestionen ante las autoridades que correspondan, no solamente las participaciones de los puentes internacionales de cruce ciudadano, sino también los de transporte comercial.

"Como el caso de Pharr, que el 70 por ciento del producto perecedero que pasa a Estados Unidos cruza por Pharr y es un caos, pudiéramos tener el doble o triple de ingresos por participaciones, invirténdole a lo mejor 2 o 4 millones de pesos a toda esa zona pero es rentable, se va a recuperar".

Algunos otros puntos que deben ajustarse explicó, es el número de habitantes con que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene registrado a Reynosa.

"Tenemos que ajustar el presupuesto federal que tiene Reynosa y quiero destacar que en la visita de hace un mes de Andrés Manuel dice y es un punto bueno para mi amigo José Ramón Gómez Leal, que se acercó fuera de programa y le entrega un documento, un cuadro con información concreta, cuántas colonias, cuántos habitantes, una manera de saber que Reynosa está en los 800 mil habitantes, al millón, cosa que el INE nunca quiso reconocernos por razones de presupuesto".

Explicó que tomando en cuenta que en cada hogar existen al menos, cuatro habitantes, el numero se incrementa y con ello, el presupuesto que Reynosa debe recibir.

"Nunca dijimos nada, los diputados dicen que tenemos 600 mil habitantes cuando COMAPA dice que tiene más de 200 mil usuarios registrados de toma de agua. Perdemos recursos federales porque no se nos está considerando como debe ser.

LA SOLUCIÓN

El candidato de Morena destacó que Ricardo Monreal, quien fue delegado en la Ciudad de México con casi 500 mil habitantes, 100 menos que nosotros y tiene 4 mil millones de pesos de presupuesto, Reynosa tiene mil 600 con casi el doble de habitantes".

Esto habla indicó, de gobiernos que defienden a su pueblo, que saben gestionar recursos y no esperando, a ver qué les cae históricamente de programas como Fismun o Fortamun que llegan por default.

"Hay que buscarle y eso hizo JR en esa visita de Andrés Manuel, yo como diputado en el Congreso me abocaría de inmediato para buscar de entrada un boleto gratis que nos da Andrés Manuel cuando dice que va a apoyar a Reynosa, que propondrá un presupuesto justo y equitativo para Reynosa. Aplicándonos los diputados, podemos ayudar a que la próxima administración tuviera un incremento casi del cien por ciento, cuando menos de mil millones más".

Con estos recursos destacó, se tendría en dos o tres años, el dinero suficiente para reparar el problema de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillas en Reynosa.

"Yo estoy contento y confiado porque José Ramón Gómez sabe dónde está el dinero, sabe administrarlo y usarlo de manera honesta.

NUEVA POLíTICA

Armando Zertuche Zuani dijo que la nueva política que está impulsando MORENA tiene mucho que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Si el voto me favorece, estableceré una oficina de gestión, yo no soy todólogo ni jurista pero en Reynosa hay excelentes juristas a quienes se les puede pagar por ayudar a documentar las iniciativas y los proyectos así como en las obras se hace un proyecto, luego viene el recurso, lo mismo pasa en las iniciativas, si el diputado no se mueve en tener gente experta en documentar propuestas o iniciativas de ley, no surge nada".

Dijo tener claro que con los apoyos que se les den para legislar, el tener un grupo de expertos para darle cuerpo a todas las iniciativas ciudadanas y convertirlas en iniciativas de ley.

"Con esa garantía poder estar promoviendo y modificando la legislatura. La Constitución es para estarse corrigiendo, el mundo está cambiando, la demanda ciudadana cambia y la ley también debe hacerlo pero de una manera ordenada".

