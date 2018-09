Buscará PES recuperar regidurías dadas al PT

No pues hay un registro de planilla es como si yo ahorita quisiera cambiar una posición cuando ya fue electa y de acuerdo a un registro como lo marca la ley . Rigoberto Rodríguez, líder estatal del PES

, Tam.- El Partido Encuentro Social buscará recuperar las regidurías que el Ietam asignó al Partido del Trabajo en seis municipios, pues así estaban establecidas en las planillas que fueron presentadas para las alcaldías.

Lo anterior lo dio a conocer el dirigente estatal del PES, Rigoberto Rodríguez Rangel, quien dijo que se está presentando la situación en los municipios de Reynosa, Tampico, Victoria, Río Bravo, Laredo y Altamira.

Puso por ejemplo que en el municipio de Tampico, Javier Ávila se encontraba en la planilla de "Juntos Haremos Historia" en la posición 3, pero después de los comicios y a consideración del instituto Electoral de Tamaulipas se cambió al sitio número 6, es decir, que ya no alcanzaría entrar como regidor.

Se pone de manifiesto que el Partido Encuentro Social no alcanzó el 1.5 de la votación en los referidos municipios, por lo tanto, no alcanzan el beneficio de la regiduría.

"En este caso asignó a PT una regiduría, pero no hay que olvidar que se registró una planilla, nosotros no podemos hacer ningún movimiento en el sentido de que al quedar registrada ya no puede haber sustituciones... Es la opinión de nosotros y tenemos la confianza de que independientemente de que el tribunal le haya asignado al PT esta regiduría, el que aparece en la tercera posición es el profesor Javier Ávila, entonces él es el que seguramente tenga la regiduría", recalcó.

Rigoberto Rodríguez señaló que en ese caso no se puede cambiar la postura, pues manifiestan que está en la seis y pasaría a la tres; "no pues hay un registro de planilla es como si yo ahorita quisiera cambiar una posición cuando ya fue electa y de acuerdo a un registro como lo marca la ley".

El presidente del partido en Tamaulipas comentó que el Partido del Trabajo seguramente se va a inconformar y que tienen derecho, así el PES que, señaló, defenderá la posición de las regidurías electas ante el Tribunal de la federación.