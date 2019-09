Buscará Neymar reconquistar París

París, Francia.

Acabada la novela de su fichaje por el Barcelona, Neymar y el París Saint-Germain comienzan ahora la operación de reconquista de la afición francesa, que puede vivir el sábado su primer capítulo en el duelo en el Parc des Princes ante el Strasbourg.



No es seguro que Neymar regrese en ese encuentro. El PSG puede optar por un retorno más suave, hacerle volver lejos de su estadio para quitarle presión.



La tensión entre el brasileño, el jugador más caro de todos los tiempos, y los aficionados es evidente. Se puso de manifiesto durante el primer partido de la temporada en París, el 11 de agosto pasado contra el Nimes, cuando proliferaron las pancartas contra el jugador, que para entonces ya había hecho saber su intención de cambiar de aíres.



Ante el Strasbourg, el primer duelo tras el cierre del mercado de fichajes y su frustrada salida, la grada tendrá de nuevo algo que decir.



Por eso, el PSG podría optar por retrasar el retorno de un jugador que no se enfunda la camiseta del club desde el pasado 11 de mayo.



Neymar se perderá de todas formas la visita del Real Madrid en Champions League el 18 de septiembre, al purgar un partido de sanción.



En ese caso, su retorno tendría lugar el 22 de septiembre en Lyon, lejos de los gritos de los aficionados. Así, Neymar tendría tiempo de desplegar su talento, el arma con el que el PSG confía en que reconquiste a la grada.



El diario L'Équipe asegura que el PSG no ha preparado ninguna operación de comunicación para amortiguar el retorno del jugador, pero señala que ha contactado con los grupos de ultras para convencerles de que sean tolerantes con el jugador.



Algunos de ellos han aceptado, pero no la mayoría, por lo que el club podría dictar sanciones en caso de que la situación degenere.