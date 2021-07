Buscará Morena reformar, otra vez, consulta popular

Delgado criticó el rechazo del Instituto Nacional Electoral ( INE ) de incluir en la elección intermedia del 6 de junio la consulta sobre si es necesario o no aplicar la justicia en el pasado para no afectar los resultados, pues según el dirigente morenista así se lograría un ahorro y se conseguirían los 37.4 millones de votos para hacerla válida.

Delgado aseguró que eso demuestra que "la derecha y los conservadores" desprecian al "pueblo", por lo que será necesario hacer la consulta más sencilla.

"Ahí está la derecha obstruyendo. Entonces, vamos a insistir en esta reforma la contra ley de consulta popular para facilitarnos, que no se nos olvide que tenemos una nueva consulta en marzo del año que entra, que es la ratificación de mandato (de López Obrador)", dijo Delgado, quien se reunió con el Comité de Morena de Colima y la Gobernadora Electa, Indira Vizcaíno.

El ex secretario de Finanzas en la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard no quiso revelar sus expectativas de participación, pero dijo que la primera consulta ya es un éxito.

"Independientemente del porcentaje que participen, ya es éxito esta consulta, es un logro histórico", expresó.

Si bien la pregunta en la consulta del domingo no menciona a los ex Presidentes, sino si es preciso esclarecer las decisiones políticas del pasado sin precisar el lapso, Delgado aseguró que se trata sobre los ex Presidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

"La derecha y sus aliados en el INE están diciendo que no dice eso exactamente; en fin, están dándole vueltas para confundir a la gente, pero la motivación que dio origen a esta consulta es muy clara", afirmó.

El presidente nacional de Morena señaló que este domingo dará más detalles sobre la "Comisión de la Verdad".

"Queremos esperar el veredicto de la ciudadanía, pero si la ciudadanía, como estamos seguros que va a ocurrir, pide justicia, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, emprenderemos acciones", sostuvo.