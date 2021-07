Ciudad de México.- La senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez aseveró que "no sería extraño que Morena amedrentara a la oposición para lograr el voto que le falta para convocar a un periodo extraordinario y así votar la desaparición de poderes en Tamaulipas , como lo ha advertido el coordinador de Morena".

Advirtió que la desesperación de Morena al utilizar a las instituciones pone en alerta al país, porque usan métodos arbitrarios "para imponer con sus mayorías lo que pide su Presidente".

Noticia Relacionada Buscará Morena amedrentar y desaparecer poderes: PAN

Destacó que a estas alturas ya nada sorprendería porque se ha visto que en Morena no respetan la Constitución, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni el Congreso del estado de Tamaulipas; lo que prevalece es el autoritarismo.

"La diferencia de una dictadura con el Estado democrático está justo en el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que a Morena no le importa. Es increíble la utilización política de las instituciones para la persecución de sus adversarios, ese es el riesgo y esa es la importancia de la elección del 6 de junio, votar por la dictadura de Morena o votar por la libertad y la democracia que es a lo que le apostamos en Acción Nacional", aseveró la legisladora.

CONCENTRA SU PODER

Aseguró que este tipo de reacciones, así como las acusaciones que hace el Presidente a la oposición y a sus presidentes nacionales, de querer ganar la Cámara de Diputados para robarse el Presupuesto de Egresos es una forma desesperada para no perder la mayoría en el Congreso y seguir cumpliendo sus caprichos y concentrando su poder.

Ante esto, aseveró: "Presidente, el presupuesto no se roba a menos que sea Pío y su familia, el presupuesto es para los estados y para los municipios. Y sí, la oposición queremos ganar la Cámara de Diputados para darle a los estados y municipios, para devolverle los recursos que Morena le ha quitado; sí queremos ganar la Cámara de Diputados y quitarle su mayoría con la que ha destruido al país".

Hoy no se equivoca

"Queremos ganar la Cámara de Diputados para regresar el fondo del programa para el fortalecimiento de la seguridad para estados y municipios, el programa de estancias infantiles, el fondo de gastos catastróficos y recuperar el Seguro Popular. Sí Presidente, hoy no se equivoca, sí queremos ganar la Cámara de Diputados la oposición, para que el presupuesto sí llegue a estados y municipios y no lo siga concentrando usted para sus socios. No lo siga concentrando para sus caprichos, y que el recurso de los mexicanos llegue a los mexicanos", concluyó Reynoso.