Buscará Monreal regular servicios financieros

CIUDAD DE MÉXICO

En un video difundido en redes, adelantó que propondrá modificaciones a la Ley de Transparencia y a la Ley de Instituciones de Crédito toda vez que en México no existe una disposición específica que regule este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los usuarios.

Relató que él ha sido víctima de éstas prácticas, ya que en una ocasión, al presionar un botón por error, aceptó un seguro y batalló varios meses para poderlo cancelar. "Porque además, para poderlo adquirir es demasiado rápido, pero para cancelarlo es un calvario, de eso trata esta reforma", indicó. El legislador señaló que en México no existe una disposición específica que pueda evitar o regular el ofrecimiento de servicios financieros a través de estos cajeros, lo que vulnera los derechos de los usuarios al no proporcionarles información precisa, con claridad y suficiente.

"Por ejemplo, es muy usual, demasiado usual, a mí me ha sucedido, que se le cobre un producto que no autorizó o que por error acepte un seguro o un crédito que difícilmente podrá pagar y del que no ha tenido la oportunidad de informarse de las condiciones existentes en el mercado financiero, desestabilizando de esta manera sus finanzas", explicó.

Monreal indicó que por ello con el fin de proteger a las y los usuarios de cajeros automáticos, propondrá modificaciones a la Ley de Transparencia y a la Ley de Instituciones de Crédito para prohibir que bancos que operan cajeros automáticos puedan ofrecer cualquier servicio financiero a través de cajeros, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de las y los clientes.

Además, dijo, las instituciones financieras deberán informar los términos y condiciones del contrato y los productos financieros ofertados. El legislador afirmó que lo anterior permitirá generar un entorno financiero en el que la buena fe y los derechos de los usuarios no sean vulnerados e ir eliminado prácticas abusivas que en muchas ocasiones inducen a errores de los usuarios que acaban afectando su patrimonio. "En México como en todo el mundo, las instituciones financieras se rigen bajo el principio de la transparencia; el otorgamiento de créditos financieros o la aceptación de recursos son actividades que deben realizarse bajo la vigilancia y seguimiento de las autoridades del sistema y la legislación en la materia", reiteró.