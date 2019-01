Buscará Miguel Herrera la Copa MX

Cd. de México.

La Copa MX es un torneo que todavía se le resiste al América, por ello Miguel Herrera reconoció que la institución también tiene el deseo de sumarle ese trofeo que todavía no descansa en sus vitrinas.



"A nosotros nos interesan los dos torneos. La última vez fracasamos en la Copa y tuvimos éxito en la Liga. Pero ahora queremos buscar los dos, el equipo siempre va a salir a ganar los dos torneos.



"Sabemos que hay mayor importancia en la Liga, pero no deja de ser muy importante para nosotros ganar la Copa, siendo el único trofeo que no tenemos en la vitrina, en el formato actual", dijo Herrera previo a su debut en este torneo, mañana ante Necaxa.



Para enfrentar a los Rayos, el "Piojo" utilizará a un equipo que con varios elementos de la Sub 20 de las Águilas, que también han tenido participación con el primer equipo, como José Clemente.



El once titular del América para chocar ante Necaxa será el siguiente: Óscar Jiménez, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Carlos Vargas, Luis Reyes, Guido Rodríguez, José Clemente, Oswaldo León, Jesús Quintero, Cristian Insaurralde y Henry Martin.



Sobre el refuerzo que esperan para la delantera, Herrera reconoció que entre este lunes y martes podría recibir noticias respecto a la posible llegada del atacante, aunque reconoció que ya no sólo es Nicolás Castillo, sino que además sondearon a otras tres opciones.