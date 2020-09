Buscará mexicana realizar un ´slam´

La tenista mexicana Renata Zarazúa enfrentará en primera ronda a la francesa Elsa Jacquemot en el cuadro principal de Roland Garros.

Zarazúa, de 22 años de edad, debutará en su primer "Major" mañana, en horario por definir, ante la jugadora de 17 años que recibió un wild card por parte de la organización y que ocupa el puesto número 525 de la WTA, mientras la mexicana entró al cuadro vía la qualy y se encuentra en el mejor ranking WTA de su carrera, 178 del mundo.

"Me siento muy feliz, no mucha gente hubiera esperado que esto sucediera. Siempre he creído en mí y he trabajado muy duro para obtener este tipo de resultados. Estoy orgullosa de representar a México en el cuadro principal.

"Esta vez estoy preparada para mi Slam favorito", dijo Zarazúa, en declaraciones recogidas para la propia organización de Roland Garros.

La raqueta nacional llegó este año a las Semifinales del Abierto Mexicano de Tenis y recientemente se instaló en la Final del ITF de Praga.

En tanto, Jacquemot consiguió esta temporada su mejor resultado al establecerse en los Cuartos de Final de ITF de Grenoble, en Francia. El registro de Zarazúa esta temporada es de 18/8 y el de la francesa de 9/5.

Zarazúa se convirtió en la primera jugadora mexicana en competir en el cuadro principal de un Grand Slam después de 20 años, hecho que se remonta al Abierto de Australia 2000 con la ex raqueta nacional, Angélica Gavaldón.