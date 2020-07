Buscará la ´Chacala´ sorprender a Jackie

Estrella Valverde quiere pasar de ser una invitada más a dar la sorpresa ante Jackie Nava, con quien peleará esta noche en los estudios de TV Azteca.

La "Chacala" está agradecida por la oportunidad y espera cumplir con las expectativas durante el combate pactado a 10 rounds en peso Supergallo, categoría en la que ha dado sus mejores exhibiciones.

A sus 35 años, Valverde cuenta con un récord de 18 triunfos, 6 derrotas y 2 empates, con 3 nocauts, números que intentará mejorar para así conseguir la victoria más importante de su carrera.

"Le doy las gracias a Jackie por aceptar pelear conmigo, estoy de verdad muy agradecida y contenta. Hace algunos años tuve el honor de ser sparring de Mariana Juárez y sabemos lo fuerte que es; igual he tenido muchas ganas de enfrentarla, pero no se me ha permitido.

"Entonces, vengo muy feliz porque disfruto lo que hago arriba del ring y en esta ocasión no será diferente. Necesito dar una pelea a la altura de la campeona con la que voy y me siento lista", comentó Estrella.

La también promotora tiene la confianza de dar el campanazo, aunque las apuestas no la favorezcan.

"Hice una preparación muy completa. Me siento muy fuerte en peso Supergallo y voy a darlo todo sobre el ring", finalizó.