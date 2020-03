Buscará INE una mayor participación

Asignado desde el 16 de enero del presente año al 02 Distrito Electoral Federal, el nuevo vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Adrián Donato Pérez, señaló en entrevista con EL MAÑANA que el objetivo principal de su plan de trabajo durante su gestión será aumentar la participación ciudadana, pues es primordial y elemental ante el bajo índice actual.

Explicó que aunque este es un fenómeno de índole nacional, le corresponde coordinar los trabajos y las tareas encaminadas a lograr una mayor participación de los ciudadanos. Al tratarse de una estrategia integral, todas las actividades que se realicen van enfocadas desde diversas fuentes para promover dicha participación.

En este renglón, el ejecutivo habló que este panorama se torna complicado porque no es sorpresa la situación de inseguridad que se vive actualmente.

"Esto lamentablemente desalienta la participación ciudadana. Pero hacemos el esfuerzo a través de las actividades que llevamos a cabo para que los ciudadanos se animen a participar y como siempre lo he sostenido, también es un trabajo que requiere una articulación interinstitucional. Es decir, si el ciudadano no ve reflejados los resultados de gobierno —desde luego no señalo a ningún actor, hablo en forma general—, está muy ligado también al tema del estímulo a la participación reflejado en acciones de gobierno por una parte. Por otro lado, en la calidad en los servicios públicos".

Donato Pérez aclaró que se trata de un círculo virtuoso que se va generando a través de los resultados de la participación de los ciudadanos. Agregó que desafortunadamente desde 2015, año en el que empezó a operar la figura de las candidaturas independientes, al 2018 se desincentivó por completo.

"Hubo varios ejemplos a nivel nacional de esta figura que puede ser digámoslo así, una válvula de escape para la forma tradicional de los partidos políticos.

"Hubo casos donde la figura de la candidatura independiente tuvo mucho auge, pero para 2018 prácticamente fueron simbólicas las participaciones. Espero que esta imagen de la candidatura independiente resurja en las próximas elecciones de 2021 como una alternativa diferente a los partidos políticos en caso de que los ciudadanos no se sientan identificados a través de esta. Sin embargo, también pueden incidir en los mismos partidos políticos, pueden involucrarse y desde ahí generar los cambios que se requieren".

Aún cuando no inicia el proceso electoral, el funcionario exhortó a los ciudadanos a que realicen con tiempo el trámite de renovación de la credencial para votar y a participar más en las acciones públicas.

"La participación ciudadana no se tiene que limitar únicamente al ejercicio del voto. Ese es el inicio de la participación. Pero más allá de eso se requiere que se involucren, se asocien y se organicen para incidir en la vida pública y exigir los resultados de gobierno no prometidos, sino simple y sencillamente el ejercicio de las facultades legales que están establecidas y eso va a generar una sociedad más consciente, más informada y por ende el voto será más razonado y así salimos ganando todos", concluyó.