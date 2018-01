Buscará Gwyneth Paltrow tener boda sencilla

Cd. de México.- Gwyneth Paltrow, de 45 años, desea tener una boda sencilla y pequeña, consideró que por su edad, es preferible bajar la intensidad de la celebración, informó Entertainment Tonight.



La magnate fundadora de la revista Goop habló sobre su nuevo compromiso con el productor Brad Falchuk y sobre su relación anterior con el cantante de Coldplay Chris Martin.



"Es un proyecto de vida. Creo que hay ciertas personas a las que se les complica la intimidad. Siempre digo: soy una buena hermana, soy una buena hija, soy una buena novia, soy una buena madre. La parte romántica del gráfico de mi vida es la que me cuesta más trabajo", explicó Paltrow.



La actriz dijo estar muy ocupada para planear su boda pero aunque tal vez no sabe aún lo que quiere, sí sabe lo que no quiere.



"Creo que estoy muy grande para tener una gran boda tradicional y un gran vestido blanco. Tengo que bajar la intensidad", contó.



Paltrow admitió tener una buena relación con su ex esposo Chris Martin, con quien tiene dos hijos Apple, de 13 años, y Moses, de 11.



"Ha sido realmente un proceso llegar al punto en el que todos podamos estar juntos y tengo mucha suerte de tener a un ex marido muy amoroso y tiene una mente muy abierta, hemos sido capaces de crear algo. Es por los niños, no queremos que sufran", dijo.



Agregó que sería un sueño poder seguir casada con el padre de sus hijos, pero que no fue posible y que es necesario aprender de los errores y seguir adelante.