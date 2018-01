Buscará la estatuilla dorada

Ciudad de México

Coco, largometraje de Disney Pixar inspirado en la celebración de Día de Muertos, fue nominado a los premios Óscar como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (“Remember Me”).

En la primera categoría compite con Un Jefe en Pañales, The Breadwinner, Olé, El Viaje de Ferdinand y Cartas de Van Gogh.

“Remember Me” se medirá como Mejor Canción Original con “Mighty River”, de Mudbound: El Color de la Guerra; “Mystery of Love”, de Llámame Por Tu Nombre; “Stand Up for Something”, de Marshall; y “This Is Me”, de El Gran Showman.

NUESTRAS TRADICIONES

El respeto a la tradición mexicana, un sinfín de detalles y un impacto emocional hasta las lágrimas son algunas de las razones por las que la cinta conquistó a espectadores de distintas partes del mundo.

Estrenada un mes antes en México que en el resto del globo, la película, dirigida por Lee Unkrich, se convirtió en la más taquillera de la historia del País con 15 millones de espectadores en 17 días de exhibición.

Mientras que en Estados Unidos y en Canadá, logró la cuarta mejor recaudación taquillera de todos los tiempos en el fin de semana del Día de Acción de Gracias, con 71.2 millones de dólares en cinco días del feriado.

La historia del pequeño Miguel también enamoró a los espectadores en China, en donde se posicionó como el largometraje más taquillero de Pixar, con 100 millones de yuanes (282 millones de pesos) recaudados en su primer día de exhibición.

YA LLEVA UNO

En la 79 entrega de los Globos de Oro, Coco desbancó a sus rivales y se llevó el premio de Mejor Película de Animación.

Y es que la creación del filme llevó seis años de investigación, en los que el equipo de producción viajó a pueblos mexicanos, convivió con los locatarios, visitó tumbas y panteones en el Día de Muertos.

El pueblo de Santa Cecilia, por ejemplo, está inspirado en Oaxaca y la creación de algunos personajes tuvo como base las características de artistas mexicanos como Dolores del Río, Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Diego Rivera, El Santo y Frida Kahlo.

Sin embargo, antes de conquistar las pantallas de cine, la película generó polémica: En 2013 usuarios de redes se manifestaron en contra de que Disney intentara usar “Día de Muertos” como su marca registrada.

Lee Unkrich ya ganó un Óscar por Toy Story 3 y ahora espera hacerlo de nuevo con Coco.

Fue hasta 2015, en la D23 Expo, que Pixar confirmó el título de su película número 19.

Con talento mexicano

La cinta Coco reunió el talento de varios artistas mexicanos como Carlos Rivera, Marco Antonio Solís, Camilo Lara, Gael García Bernal, Jaime Camil, Héctor Bonilla, César Costa, Angélica María, Andrés Bustamante y Eugenia León.