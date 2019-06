Buscará convertirse en playmate

Ciudad de México.

Celia Lora estará en el reality que planea "Playboy", que permitirá encontrar a la nueva playmate.

La conductora aún desconoce fechas, pero indica que debe hacerse este año.

"Por ahora estoy contenta con lo que estoy haciendo; haré otro reality, están viendo el canal en que sería", señala.

Celia y su acercamiento con la revista data desde 2017, cuando posó en sus páginas, generando todo tipo de comentarios en redes.

También están por confirmarse nuevas temporadas de Acapulco shore, lo cual la tendría ocupada en el proyecto por al menos un año.

DESMIENTE CHISMES

"He recibido muchas invitaciones a otros proyectos, pero no me gustan. No voy a quemar gente, pero luego hay cosas que digo no, gracias. Hay mucha gente que cree que es porque me paguen y no es cierto", comenta.

Indica que no le gusta planear, porque luego hay cosas que pueden caerse o salir de sorpresa.

"Acapulco Shore, por ejemplo, salió una semana antes de que comenzaran a grabar y pues para qué hacer planes, es como vayan saliendo las cosas, mejo"", considera.

UN BOOM EN REDES SOCIALES

A pregunta expresa desconoce las razones por las que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

En Twitter cuenta con casi un cuarto de millón de seguidores, mientras que en Instagram la cifra supera los tres millones de personas.

"No entiendo por qué, realmente no me importa, no es mi intención y a lo mejor es por eso, porque a quienes les echan muchas ganas ni los pelan. La gente no entiende, están como muy obsesionados con esa onda, la vida no es las redes sociales", expresa.

Celia es hija del rockero Alex Lora, a quien acompañaba desde pequeña a los estudios de Los Ángeles, donde se grababan los discos.