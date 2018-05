Buscará América superar la gris historia frente a Santos

CIUDAD DE MÉXICO.

Ambos equipos chocarán por sexta ocasión en una fase definitiva y el balance general favorece a los de la Comarca con un saldo a favor de 4-1. La única ocasión que Águilas eliminaron a los Laguneros fue en los cuartos de final del Clausura 2005, pero en aquella ocasión fue gracias a su mejor posición en la tabla general, ya que empataron a dos anotaciones en el Estadio Corona y a una en el Azteca. Sin embargo, el club de Coapa fue el que sufrió menos en los cuartos de final del torneo ya que eliminó a Pumas con un marcador global 6-2, por lo que buscarán mantener el buen paso en semifinal para superar ese gris historial.

"Si algo caracterizó a este equipo fue tratar de jugar de igual a igual a los rivales, cuando por ahí no jugamos de esta manera o salimos a esperar, fue cuando peor nos fue, entonces hay que jugar al tú por tú, son Semifinales; hay que arriesgar si se quiere ser campeón", precisó el capitán lagunero Carlos Izquierdos, con miras al partido de ida.

Otro aliciente para la eliminatoria es el hecho de que los azulcrema nunca han ganado un encuentro de fase final en La Comarca Lagunera. El único antecedente entre ambos cuadros en esta ronda data del Apertura 2010. Los Guerreros se impusieron en la ida, jugada en el césped del Estadio Azteca (1-2) y la vuelta en el nuevo Corona fue trepidante. El visitante tuvo opciones de avanzar, pero finalizó igualada a tres.

"Cambia el formato de juego, Santos en ese partido estaba buscando no perder, y nosotros ganar para poder estar entre el segundo o tercer lugar de la tabla general; afortunadamente nos tocó ganar; pero hoy hay que salir a ganar, no hay vuelta de hoja. Si no sales a ganar, no hay final", declaró el técnico Miguel Herrera previo al encuentro.

Además, históricamente la eliminatoria de semifinales ha sido complicada para el América. De 18 semifinales disputadas en liguilla, los azulcrema sólo han superado siete, de las cuales, en cuatro ocasiones levantaron el título de Liga. Apenas el torneo pasado, los azulcrema no evitaron la eliminación en tal fase, con Tigres (4-0), en lo que fue el regreso de Miguel Herrera al banquillo del equipo de Coapa. La última vez que las Águilas ganaron esta etapa en la Liga fue en el Apertura 2016, al imponerse por global de 3-1, al Necaxa.

El juego de ida tendrá lugar a las 19:30 horas de este jueves.