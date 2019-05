Buscará América mejorar posición

Cd. de México.

El América no da por descontada una goleada sobre Veracruz, más allá de que buscará varios goles para escalar lo más posible en la clasificación.



"Ganar y hacer goles. Después de la goleada que recibió Veracruz parecía que todo mundo lo quiere golear a fuerzas. Creo que está corriendo, más allá de lo que ha pasado los muchachos muestran orgullo propio en la cancha, tratan de hacer las cosas, por el orgullo tienen que salir a enfrentar el partido.



"No vamos confiados o pensando en que puede ser otra goliza, pero sí vamos queriendo meter goles para subir en la tabla y si se dan otras combinaciones estar más arriba. Nuestra obligación es ganar el partido, tratar de hacer goles", comentó el técnico Miguel Herrera antes del viaje al Puerto.



Una combinación de resultados muy benévola aún le daría a las Águilas el cuarto lugar, aunque dicho escenario luce bastante complicado.



"Hicimos otro torneo, el cual también lo ganamos (Copa MX). Con todos las lesiones que hemos tenido se dificulta más el torneo porque el que queda campeón no puede estructurar una pretemporada y no puedes darles la base física que les habíamos dado en junio.



"Desafortunadamente con tanta lesión, que no estaban en nuestras manos, operaciones de tobillo, hoy lo de Nicolás Benedetti, lo de Ibargüen, el golpe que recibe Roger te hace que los jugadores paren de 3 a 4 semanas y se pierde toda la base física. Estamos trabajando en que el equipo cada día se sienta más sólido y mejor. Empezamos la próxima semana a tratar de recuperar con la idea de que nos alcance para pelear el título otra vez", comentó.



El once titular del América lo conforman Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, Matheus Uribe, Roger Martínez y Nicolás Castillo.



Jérémy Méndez quedó fuera de la convocatoria de nueva cuenta.