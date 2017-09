Buscan la unidad en el PRI

San Fernando, Tam.

Militancia priísta espera que en esta semana salga la convocatoria para formalizar el conceso donde el licenciado Efraín Sánchez Flores, figura como el puntero para dirigir el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional.

El consenso se dio en una reunión donde estuvieron presentes ex alcaldes, ex diputados locales, ex presidentes del PRI, sectores, organizaciones e integrantes de la actual directiva municipal del PRI.

Este evento fue sancionado por el ingeniero José Luis Hernández Castrellón, quien fue designado como delegado del PRI en esta localidad y la licenciada Martha Alicia Jiménez Salinas, Presidenta adjunta del PRI Estatal.

La minuta sobre la candidatura de unidad fue firmada y avalada por los ex Alcaldes, Efraín Garza Sánchez, Federico García Galván, Gabriel de la Garza Garza, Mario de la Garza Garza, Rosalinda Banda de García, Ricardo Gabriel García de la Garza y Tomás Gloria Requena, dirigentes de los sectores y organizaciones, entre otros cuadros de la clase política.