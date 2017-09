Buscan jugadoras para Selección Nacional de Fútbol femenil

CD. VICTORIA, Tam.- Este fin de semana dio inicio la búsqueda de jugadoras de fútbol que habrán de integrar las diferentes selecciones femeniles de fútbol, para lo cual acudieron entrenadores y directores técnicos de selecciones femeniles de la Federación Mexicana de Fútbol acudieron a esta capital, informó el director general del Instituto del Deporte Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano.

“Esto refleja para todas las niñas tamaulipecas, para toda la sociedad tamaulipeca, el compromiso e interés que tiene la Federación Mexicana de Fútbol por desarrollar no solamente selecciones femeniles competitivas que puedan poner en referencia a México en competencias internacionales mundiales, sino también el compromiso e interés por fortalecer el fútbol tamaulipeco”. Y agregó, “Tamaulipas en deporte quiere ser un referente a nivel nacional, para eso me he estado coordinando con federaciones para trabajar bajo una misma estrategia, una misma línea, que es conformar jugadores de Selección Nacional”.

Las visorias iniciaron este viernes y habrán de llevarse a cabo este fin de semana en Ciudad Victoria, el sábado 9 de septiembre en el campo hundido de la UAT Victoria de 8 a 9 horas para el registro y las visorias se llevarán a cabo de 9 a 13 horas.

El domingo 10 de septiembre las visorias para categorías 2003 y 2004 en el estadio Eugenio Alvizo Porras en el Centro Universitario Victoria, de 8 a 9 horas el registro y las visorias de 9 a 13 horas, “el día de hoy ya se llevó la primera visoria que fue en categorías 99 y 2000 que conforman la sub 20, y categorías libres para conformar selecciones mayores”.

Fernández Altamirano destacó el caso de Rebeca Bernal y Cristina Ferral, las cuales ya juegan en la Selección Nacional Femenil mayor, “representan para nosotros un orgullo tamaulipeco, Rebeca es oriunda del sur de Tamaulipas y de reciente integración Cristina Ferral, que ya se encuentra jugando en una de las ligas más competitivas del mundo, en la Liga Francesa de Fútbol”. En la rueda de prensa estuvieron presente Mario Domínguez Sosa, coordinador deportivo de Selecciones Femeniles de la Federación Mexicana de Fútbol; Heberto Gerardo Medina, DT de selección nacional femenil mayor; Cristofer Cuellar, entrenador de selección nacional femenil sub 17 y 20; Mónica Vergara Rubio, entrenadora de la selección nacional femenil sub 15; y Jesús García Barajas, auxiliar de selecciones nacionales femeniles.