Buscan cuerpo de obrero en río

González, Tam.

Cuerpos de rescate de Protección Civil del Estado, municipal y de la Secretaría de la Marina continúan con la búsqueda del cuerpo de un obrero que cayera del puente Magiscatzin al río Guayalejo la mañana del miércoles.

El trabajador de oficio carpintero se encontraba laborando en la reparación del puente en mención y aparentemente cayó a la turbulenta agua, sin que nadie se percatara.

De acuerdo a lo informado por el coordinador de Protección Civil Regional Saúl Rivera Caballero, la última vez que vieron al obrero fue alrededor de las 10:00 horas por debajo del puente.

Posteriormente sus compañeros al buscarlo ya no lo localizaron, por lo que se inició una búsqueda y posterior aviso a las autoridades.

Elementos de Protección Civil Municipal y del Estado se abocaron a la búsqueda sin que se lograra localizarlo, toda vez que en el río había demasiada turbulencia. La mañana de este jueves reinició la búsqueda sumándose a las acciones personal de la Secretaría de la Marina, mismo que señalaron que era imposible buscarlo mediante el bucero, toda vez que con el agua turbia se hacía imposible.

Se trata de un obrero de la rama de la construcción, originario de Tampico de nombre Jaime Rodríguez Vázquez de 40 años de edad con domicilio en Tampico.

“Llega la Marina hace su recorrido en el río y manifiestan que no se puede hacer nada ya que el río está revuelto y mucha corriente y no pueden bajar los buzos ya que no hay visibilidad”, dijo Saúl Rivera.

Refirió que están dando rondínes en las orillas del río a fin de localizarlo, “así mismo sería esperar a que los gases del cuerpo hagan su efecto y el cuerpo salga la superficie y esto puede tardar de 24 a 72 horas a partir de que se ahogó”.

Indicó que continuarán con la búsqueda del cuerpo en las orillas del río Guayalejo, pero se prevé que éste pudo haberse desplazado por el efecto de la corriente a kilómetros de distancia.